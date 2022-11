Energieberatung für Hofer Einzelhändler: Anmeldung noch heute möglich

Steigende Preise für Sprit, Gas und Strom. Darunter leiden gerade nicht nur wir als Verbraucher, sondern zum Beispiel auch der Einzelhandel. Die Stadt lädt deswegen Einzelhändler in Hof zu einer Informations- und Beratungsveranstaltung in der VHS Hofer Land ein. Ein Energieberater vom Klimaschutzmanagement der Stadt Hof gibt euch dabei Infos zu gesetzlichen Grundlagen, Energieeinsparmöglichkeiten und möglichen Fördermitteln. Die Veranstaltung findet am 24. November um 19 Uhr statt.

Ihr könnt euch noch heute per Mail an: klimaschutz@stadt-hof.de dafür anmelden. Gebt bitte auch an, wie viele Personen ihr mitbringen wollt. Die Veranstaltung ist kostenlos.