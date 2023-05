Energie und Klimaschutz: 46 Millionen Euro Fördergelder für Hochfranken

Kaum ein Thema hat uns im vergangenen Jahr so sehr beschäftigt, wie das Thema Energie. Wer seinen Energieverbrauch reduziert spart nicht nur Geld, sondern tut auch etwas Gutes für den Klimaschutz. Darauf weist der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich jetzt hin. Der Bund fördert entsprechende Spaßnahmen von Bürgern und Unternehmen über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Laut Friedrich sind im Jahr 2022 insgesamt 46,7 Millionen Euro Fördermittel nach Hochfranken geflossen. Gerade in Sachen klimafreundliche Mobilität sei die Nachfrage in der Region groß gewesen: 2022 seien hier insgesamt 90 Elektro- und Hybridfahrzeuge mit rund 473.000 Euro gefördert worden.