Energie sparen: Autohaus will Beleuchtung reduzieren

Wenn ihr zu späterer Stunde durch die Innenstädte in der Euroherz-Region spaziert, dann ist da meistens kaum noch etwas los. Es stellt sich also schon die Frage, warum Sehenswürdigkeit oder Geschäfte auch nachts beleuchtet sind. Immer mehr Städte verzichten angesichts der Energiekrise auf die Beleuchtung. Doch wie sieht es zum Beispiel bei Autohäusern aus?

Tanja Wittke vom gleichnamigen Autohaus erklärt, dass die Filialen in Wunsiedel und Marktredwitz von 6.30 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet sind. So sollen sich Kaufinteressenten die Produkte zu den Öffnungszeiten, aber auch vor oder nach der Arbeit ansehen können. Das Autohaus denke aber schon darüber nach, Energie einzusparen. Bei Bildschirmen müsse es aber zunächst Rücksprache mit dem Hersteller halten. Allerdings gebe es bereits andere Bereiche, in denen das Unternehmen Energie spart. So hat es zum Beispiel die Birnen bei der Beleuchtung ausgewechselt und die Heizungen erneuert. Bei der dazugehörigen Tankstelle zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Diese sei aus Sicherheitsgründen beleuchtet. Genauso wie der 24 Stunden-Tankautomat. Die Kunden sollen sich auch nachts sicher und wohlfühlen.