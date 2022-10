Energie sparen – aber richtig: Gesundheitsamt Wunsiedel mit Tipps für Verbraucher

Die aktuelle Energiekrise zwingt uns zum Energiesparen. Das schreibt auch das Landratsamt Wunsiedel. Manche wollen daher ihre Räume nicht mehr heizen oder auf Warmwasser verzichten. Doch das kann gesundheitliche Folgen haben. Daher hat das Gesundheitsamt Wunsiedel Tipps für Verbraucher veröffentlicht. EHZ-Reporterin Julia Krause fasst sie für euch zusammen:

Wer einen Raum zum Energie einsparen nicht mehr heizt, sollte dafür sorgen, dass dort keine Feuchtigkeit anfällt. Ansonsten könnte sich nämlich Schimmel bilden. Aber auch unbewohnte Kalträume solltet ihr einmal pro Woche lüften. Je mehr Feuchtigkeit in der Wohnung ist, desto öfter muss stoßgelüftet werden. In der Regel genügt aber morgens, abends und nach dem Kochen. Auch beim Wasser lässt sich Energie sparen, indem ihr die Temperatur senkt. Allerdings solltet ihr das Wasser regelmäßig abkühlen lassen und dann neu aufheizen. Dauerhaft lauwarmes Wasser führt zu gesundheitsschädlichen Legionellen, auch Umweltbakterien genannt, so das Wunsiedler Gesundheitsamt.

