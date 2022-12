Energie-Sonderangebote: Stadtwerke Hof warnen vor Haustürgeschäften

Bei den momentanen Energiekosten sind natürlich viele auf der Suche nach einem besonders günstigen Angebot der Anbieter. Für Betrüger ist das eine sehr gute Ausgangslage. Die Stadtwerke Hof warnen daher vor vermeintlichen Haustürgeschäften. In den vergangenen Tagen haben es Betrüger in Joditz probiert. Sie wollten die Kunden zu einem Vertragsabschluss drängen. Sie nutzen dafür unrealistische Sonderangebote. Die Stadtwerke Hof appellieren an ihre Kunden, sich einen entsprechenden Dienstausweis zeigen zu lassen. Die Zählernummer solltet ihr auch wirklich nur dann preisgeben, wenn ihr wirklich den Energieversorger wechseln möchtet.

Die Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH in folgenden Gebieten der Grundversorger ist: Hof, Töpen, Trogen, Feilitzsch, Zedwitz, Gattendorf, Neugattendorf, Schlossgattendorf, Kirchgattendorf sowie in den größten Teilen der Gemeinde Köditz sowie der zugehörigen Ortsteile.