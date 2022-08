Energie-Ressourcen in Naila: Stadt und Bürger sollen Sparmaßnahmen umsetzen

Wie kann ich Zuhause am besten Energie einsparen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns aktuell wahrscheinlich alle. Auch die Stadt Naila appelliert nun an die Bürgerinnen und Bürger, in ihren Privathaushalten Sparmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, die Hände nur mit kaltem Wasser zu waschen oder den Geschirrspüler und die Waschmaschine immer gut zu befüllen.

Die Stadt plant unter anderem, den Strom-, Wasser- und Gasverbrauch in verschiedenen städtischen Einrichtungen zu reduzieren oder sogar ganz einzustellen. Zum Beispiel soll die Beleuchtung am Kirchturm, dem Rathaus und der Bogenbrücke eingeschränkt werden. Außerdem ist die Stadt dabei, die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die öffentlichen Brunnen abgeschaltet werden müssen, heißt es aus dem Nailaer Rathaus. Öffentliche Räume sollen im Herbst und Winter auch nur noch begrenzt und reduziert beheizt werden. Dank einer Biomasse-Heizanlage seien viele öffentliche Gebäude aber bereits gasunabhängig.