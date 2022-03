Energie-Krise: Fridays for Future demonstriert in Hof

Um die Energieversorgung in Deutschland auch ohne russisches Gas sicherzustellen, waren schon unterschiedliche Alternativen im Gespräch. Zum Beispiel die Reaktivierung von Kernkraftwerken oder die Stromversorgung durch Kohlekraftwerke. Alles nicht sehr klimafreundlich… Die Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future protestieren heute wieder weltweit. Zum Beispiel auch in Hof. Gleichzeitig ruft die Bewegung zur Solidarität mit der Ukraine auf. Sie stellt dabei den Zusammenhang zwischen dem Krieg und der Klimakrise heraus. Kohle, Gas und Öl würden Konflikte schließlich anheizen. Die Demo in Hof startet um 14 Uhr am Kugelbrunnen.