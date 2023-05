Energie innovativ: Vogtländische Energiekonferenz in Plauen

Die letzten Atomkraftwerke sind seit April abgeschaltet. Die Zukunft liegt also in den erneuerbaren Energien. Darum geht es am Nachmittag bei der Vogtländischen Energiekonferenz der Regionalkammer Plauen der IHK Chemnitz. Die findet im Landratsamt in Plauen statt. Die Teilnehmenden sollen eine Plattform bekommen, um sich über alternative Möglichkeiten der Energieversorgung auszutauschen. Durch erneuerbare Energien wie Solar, Biomasse und Geothermie können Unternehmen nicht nur ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren, sondern auch ihre Energiekosten senken. Das wiederum schafft Wettbewerbsvorteile und Planungssicherheit.