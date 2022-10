Energie in der Bundesrepublik: Vortrag in Bad Berneck

Die Energiekrise ist im Moment DAS Thema, das uns alle beschäftigt. Um Energie geht es am Abend (19.30 Uhr) auch bei einer Diskussion im KuKuk am Kirchenring in Bad Berneck. Der Abend steht unter dem Motto „Energie in der Bundesrepublik Deutschland“. Es geht darum, woher der Bund Energie bezieht, wie es um die Energiewende steht und was der Einzelne zu einer nachhaltigen Energienutzung beitragen kann. Anmelden müsst ihr euch für die Veranstaltung nicht, auch der Eintritt ist frei.