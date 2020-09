Energie der Zukunft: Kick-Off für Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge

Lange Zeit waren Regionen wie der Ruhrpott die Energielieferanten in Deutschland und haben darüber auch ihre Identität definiert. Im Zuge der Energie-Wende können Andere an ihre Stelle treten. Vorreiter in Sachen Wasserstoff will das Fichtelgebirge werden. Heute gibt es die offizielle Kick-Off-Veranstaltung für die Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge. Als Gewinner eines Förderprogramms des Bundesverkehrsministeriums will der Landkreis Wunsiedel mit weiteren Partnern einiges vor Ort etablieren – zum Beispiel Wasserstoff in der Mobilität und natürlich die dazugehörigen Wasserstoff-Tankstellen. Radio Euroherz ist für euch vor Ort.