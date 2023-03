Energie-Challenge der Grünen: Abschlussaktion in Helmbrechts

Wie können wir am besten Energie sparen? Die Frage beschäftigt uns alle schon seit Monaten. Der Grünen-Ortsverband Helmbrechts hat deswegen im vergangenen Jahr eine Energie-Challenge gestartet. Das Ziel: 600 Haushalte, die in einem Jahr im besten Fall 600 Kilowattstunden Energie einsparen. Anlass ist das 600. Stadtjubiläum gewesen. Heute wollen die Verantwortlichen nun in Helmbrechts die Ergebnisse der Challenge vorstellen. Zwischen 14 und 17 Uhr könnt ihr euch aber noch für die Challenge anmelden. Wer mitmachen will, muss nur eine E-Mail mit seinem Stromverbrauch aus den Jahren 2021 und 2022 an den Grünen Ortsverband in Helmbrechts schicken.