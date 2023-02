Energetische Sanierungen: Tipps vom Klimaschutzmanagement des Landkreises Hof

Viele Ein- und Mehrfamilienhäuser in Deutschland haben schon einige Jahre auf dem Buckel. Das Problem dabei ist: Die Häuser sind nicht energieeffizient, was gerade bei den steigenden Preisen schlecht ist. Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Hof informiert am Abend im Feuerwehrhaus in Köditz über Kosten und Fördermöglichkeiten. Referent Bertram Dannhäuser gibt auch Tipps was Eigentümer gegen undichte Fenster, alte Heizungen und fehlende Dämmungen tun kann. Es geht um den Einsatz von Photovoltaikanlagen und energetische Sanierungen. Beginn ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.