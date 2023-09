Energetische Sanierung und Photovoltaik: Infoveranstaltung am Abend in Weißdorf

Seit der Energiekrise reden wir auch immer wieder über das Thema energetische Sanierung. Aber welche Maßnahmen gehören da eigentlich dazu? Und was haben Photovoltaik-Anlagen damit zu tun? Darüber informiert am Abend der Klimaschutzmanager des Landkreises Hof. Die Infoveranstaltung findet im Rahmen der Vortrags- und Workshopreihe HAUS UND HOF in Stadt und Landkreis Hof statt. Beginn ist um 18 Uhr 30 im Rathaus in Weißdorf. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, solltet ihr euch vorab anmelden, unter: hausundhof@landkreis-hof.de