Endspurt Rock im Park: Fans feiern ausgelassen und friedlich

Drei Tage Dauer-Party bei Rock im Park in Nürnberg: Am Sonntag haben sich bereits um die Mittagszeit zahlreiche Musikfans auf den letzten Festivaltag eingestimmt. Die Polizei sprach von einer ausgelassenen und friedlichen Stimmung auf dem Festivalgelände. «Die Kräfte berichten, dass es ruhiger als im Vorjahr ist und deutlich ruhiger als in früheren Jahren», sagte Polizeisprecher Marc Siegl.

Rund 70 000 Besucherinnen und Besucher feiern nach Angaben der Veranstalter seit Freitag bei Rock im Park – und damit etwas mehr als zunächst erwartet. Viele Besucherinnen und Besucher hätten sich noch kurzfristig ein Festivalticket gekauft, was in früheren Jahren nicht der Fall gewesen sei, erläuterte Sprecherin Carolin Hilzinger. Von Tag zu Tag seien mehr Musikfans gekommen. Am Abend sollten die US-Rockband Foo Fighters, der deutsche Rapper Apache 207 und die schwedische Metal-Band Meshuggah auf den Bühnen stehen.

Die Rettungskräfte mussten beim Festival bis Sonntagmorgen fast 1600 Menschen behandeln, das waren weniger als im Vorjahr. Die Sanitäterinnen und Sanitäter mussten vor allem kleinere Schürf- und Schnittwunden behandeln, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz. Einem Mann retteten sie auch das Leben – dieser sei leblos umgefallen, Rettungskräfte seien schnell zur Stelle gewesen und konnten ihn reanimieren.