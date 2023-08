Endspurt beim Aufbau des Gäubodenvolksfestes

Der Wetterbericht lässt die Straubinger hoffen: Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage soll es bis zum Beginn des Gäubodenvolksfestes am Freitag (11. August) wärmer und sonnig werden. Der Aufbau auf dem Festgelände der niederbayerischen Stadt geht voran. In den Festzelten sorgten am Montag Arbeiter unter anderem für den Feinschliff bei Dekoration, Beleuchtung und Tonanlagen. Auch die großen Fahrgeschäfte sind weitgehend fertig aufgestellt.

Das Gäubodenvolksfest – nach dem Oktoberfest eines der größten und traditionellsten im Freistaat – beginnt am Freitag mit dem Trachtenumzug (ab 17.30 Uhr) durch die Innenstadt sowie dem Festbetrieb. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag 12. August (10.00 Uhr) wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner erwartet.

Das Volksfest dauert von 11. bis 21. August, die Ostbayernschau läuft von 12. bis 20. August. Im vergangenen Jahr waren den Angaben nach etwa 1,3 Millionen Besucher zum Gäubodenvolksfest gekommen. 2019, dem letzten Fest vor der Pandemie, waren es noch etwa 1,45 Millionen Besucher.