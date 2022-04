Endrunde Oberfränkischer Vorlesewettbewerb: Schüler aus Hochfranken dabei

Heute klärt sich, welcher Mittelschüler aus Oberfranken am besten Vorlesen kann. Der Vorlesewettbewerb in Englisch geht nämlich in die Endrunde. Elf Schüler der 8. Jahrgangstufe haben es in die entscheidende Runde geschafft, darunter auch Schüler der Mittelschule Frankenwald in Naila und der Alexander-von-Humboldt Mittelschule in Marktredwitz. Der Wettbewerb findet nach zweijähriger Corona-Zwangspause in den Räumen der Regierung von Oberfranken in Bayreuth statt. Im ersten Teil lesen die Schüler einen selbstgewählten Text. Anschließend erhalten sie einen unbekannten Text, den sie vorher kurz einlesen dürfen.