Endres und von Brunn führen SPD-Landesverband Bayern

München (dpa/lby) – Mit Ronja Endres und Florian von Brunn hat der bayerische SPD-Landesverband eine Doppelspitze. Der Online-Parteitag am Samstag kürte das Duo zu Nachfolgern der nach vier Jahren ausgeschiedenen Natascha Kohnen. Die beiden setzten sich gegen den bisherigen Generalsekretär und Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch durch. Er hatte seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem sich der Parteitag zuvor in einem eigenen Wahlgang mit knapper Mehrheit für eine Doppelspitze und gegen eine Einzelperson an der Spitze des Landesverbandes ausgesprochen hatte. Im abschließenden Wahlgang – der dann ohne Gegenkandidat stattfand – vereinigte das neue Führungsduo eine deutliche Mehrheit der Delegierten hinter sich.

