Endlich wieder Wintersport: Ausblick auf die restliche Saison

Ski- und Snowboardfahrer hatten es in diesem Winter bisher nicht wirklich leicht. Nachdem die Wintersaison im Dezember ganz gut gestartet ist, hat’s seit kurz vor Weihnachten kaum noch Schnee in der Region gegeben. Mittlerweile sind viele Pisten aber wieder weiß. Im Frankenwald, im Fichtelgebirge und in Schöneck im Vogtland ist am kommenden Wochenende deswegen wieder mehr Wintersport möglich. Aber wie schauen die Verantwortlichen in den Skigebieten auf den Rest der Saison?

Es muss nochmal ordentlich Schnee kommen. Das ist der große Wunsch für die restliche Wintersaison in allen Skigebieten der Region. Insgesamt schauen die Verantwortlichen aber recht optimistisch auf die kommenden Wochen und Monate. Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge rechnet zum Beispiel damit, dass es zum Ende der Saison nochmal kräftig schneien wird. Diese Beobachtung hätten die Verantwortlichen im Fichtelgebirge in den vergangenen Jahren schon gemacht, so Reb. Den Schnee bräuchte es im Fichtelgebirge auch, um die Loipen für den Skilanglauf öffnen zu können. Gleiches gilt für die Skiwelt Schöneck im Vogtland: Da ist die Schwarze Piste aktuell geschlossen, weil noch zu wenig Schnee liegt.