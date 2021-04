Endlich wieder Sammelfieber! Die offizielle UEFA Euro 2020™ Tournament Edition Stickerkollektion von Panini

Der Countdown läuft für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Wenn alles läuft, wie geplant ist am 11. Juni Anpfiff zum Eröffnungsspiel in Rom. Jetzt schon am Start ist die offizielle Stickerkollektion zur UEFA Euro 2020 von Panini und mit der können sich Fußballfans das Warten verkürzen.