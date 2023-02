Endlich wieder Ferien: Heute gibt’s die Zwischenzeugnisse

Einfach mal abschalten und die Alltagssorgen vergessen. In Bayern starten die Faschingsferien. Für knapp eine Million Schüler in Bayern gibt’s heute vorher die Zwischenzeugnisse. Die sollten Schüler und Eltern aber auch nicht überbewerten, schreibt der bayerischer Kultusminister Michael Piazolo. Sie seien nur ein Zwischenstand. Rückstände können aufgeholt und Vorsprünge verteidigt werden, so Piazolo. In einer Mitteilung verweist das Kultusministerium zudem auf Fördermöglichkeiten für Schüler. So gebe es Beratungslehrkräfte und Psychologen an den Schulen. Außerdem gibt es Staatliche Schulberatungsstellen. Die oberfränkische Schulberatungsstelle befindet sich am Bahnhofsplatz in Hof.

Staatliche Schulberatungsstelle Oberfranken:

Bahnhofsplatz 1a

95028 Hof

Tel.: 09281 1400360

Mail: mail@sb-ofr.de