Endlich wieder ein Sieg: Selber Wölfe gewinnen 5:0 in Landshut

Die Selber Wölfe können doch noch gewinnen. Nach 22 Niederlagen in Folge, setzten sich die Wölfe am Abend in der DEL2 beim EV Landshut deutlich und hochverdient mit 5:0 durch. Die Tore erzielten je zweimal Miglio und Thompson sowie Vantuch. Eine überragende Leistung lieferte Torhüter Michel Weidekamp ab, der 43 Schüsse abwehrte und einen Penalty entschärfen konnte:

Bereits morgen geht es für die Wölfe weiter – dann steht das Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies an. Dabei wird der kanadische Neuzugang Daniel Leavens sein Debüt geben,