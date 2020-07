Endlich frei: Vogtland startet in die Großen Ferien

Für über 18.000 Schüler im Vogtland haben gestern die Sommerferien begonnen. Aufgrund der Coronapandemie waren die vergangenen Monate in den Schulen durch viele Einschränkungen, wochenlanges Homeschooling und zuletzt tageweises Lernen in kleinen Gruppen geprägt. Auch die Zeugnisausgaben sind in diesem Jahr anders als üblich gelaufen: Während einige Schüler ihre Noten gestern bekommen haben, hatten andere die Zeugnisse bereits in der Tasche. Jetzt stehen für die Schüler sechs Wochen Freizeit an. Das neue Schuljahr beginnt am 31. August. Besonders die Kleinsten fiebern dem Tag entgegen: Dann werden an den staatlichen Schulen 1.683 Erstklässler eingeschult.