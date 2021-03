Endlagersuche: Bayern setzt auf Transparenz

Es ist heute (DO) genau zehn Jahre her: Der Beginn der Atom-Katastrophe in Fukushima. Seitdem ist der Ausstieg aus Atom-Energie in Deutschland beschlossene Sache – und genau heute kommt das Thema wieder auf den Tisch.

Auch das Fichtelgebirge steht immer wieder für die Endlagerung von Atommüll im Fokus: Es soll nämlich laut einem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung dafür geeignet sein, so wie zwei Drittel der gesamten bayerischen Fläche. Geht es nach dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber, soll der Bericht der BGE aber korrigiert werden. Beispielsweise sei ein aufgeführtes Gebiet mit Tongestein deutlich zu groß bemessen gewesen. Die Kritikpunkte müssen zeitnah von der BGE berücksichtigt und die betroffenen Gebiete schnellstmöglich aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden, sagt Glauber.