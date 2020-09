Endlager-Suche: Landkreis Wunsiedel ist entspannt

Das Theater um die Schaustelle in Hof geht in die nächste Runde. Nachdem er und sein Unternehmen Ende vergangener Woche Zielscheibe (…)

Plauen: Nächtlicher Abbruch eines Hintergebäudes in Gustav-Freytag-Straße

In der Gustav-Freytag-Straße in Plauen droht ein Hintergebäude einzustürzen. Deshalb soll es in der kommenden Nacht (28. zum 29.09.) (…)