Ende September: Impfzentrum in Hof schließt

Wie schnell sich die Corona-Lage ändern kann, zeigt gerade die Stadt Hof. Innerhalb eines Tages ist die Inzidenz um 17 auf heute 45 gestiegen. Damit liegt Hof jetzt auch über dem Grenzwert von 35. Bleibt es drei Tage in Folge dabei, gilt die 3G-Regel für die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens. In letzter Zeit hat es vor allem bei vielen Reiserückkehrern positive Testergebnisse gegeben.

Die Impfsituation sieht dafür im Hofer Land umso besser aus. Über 66 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Die Nachfrage nach Impfungen ist zuletzt gesunken. Das Zentrale Impfzentrum in Hof stellt deshalb seinen Betrieb Ende September ein. Im Oktober übernimmt dann das Impfzentrum in Helmbrechts. Dort fallen weniger Kosten für die Räumlichkeiten an und es arbeitet ein kleineres Team. Die Auffrischungsimpfungen für die ältere Bevölkerung sollen überwiegend mobile Teams übernehmen.