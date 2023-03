Ende Juni ist Schluss: Dronco in Wunsiedel ist insolvent

Alle Versuche haben nichts gebracht, Ende Juni gehen bei der Firma Dronco in Wunsiedel endgültig die Lichter aus. Wie Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Facebook bestätigt, ist es nicht gelungen im Rahmen eines vorläufigen Insolvenzverfahrens einen potenziellen Investor für den Schleifmittel-Hersteller zu finden. Demnach habe die Wirtschaftsförderung des Landratsamts bereits damit begonnen, die rund 170 Mitarbeiter in andere Betriebe im Landkreis zu vermitteln. Dronco ist durch die Folgen des Ukraine-Krieges in Schieflage geraten und musste im Oktober vorläufig Insolvenz anmelden.