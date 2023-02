Ende einer Ära bei der SpVgg Bayern Hof – Denzler und Ritter treten ab

Bei der SpVgg Bayern Hof geht am Abend eine Ära zu Ende. Nach 26 Jahren an der Spitze des FC Bayern Hof bzw. der SpVgg Bayern Hof stellt sich Präsident Reiner Denzler nicht mehr zur Wahl. Auch Vize-Präsident Norbert Ritter, der acht Jahre im Amt war, tritt nicht mehr an. Neuer Präsident soll Josef Hauke werden – der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist seit 2010 Hauptkassierer des Vereins und wurde 2019 zum Vorsitzenden des Beirats der Spielbetriebs-GmbH gewählt. Als neuer Vize-Präsident steht Tobias Aust in den Startlöchern. Der Verein sieht in den beiden Kontinuität und zugleich „frischen Wind“, deshalb gilt ihre Wahl bei der heutigen Mitgliederversammlung als Formsache. Wie die Hofer Bayern in einer Mitteilung schreiben, sei man finanziell gut aufgestellt und habe keine Verbindlichkeiten – auch die wirtschaftliche Situation der Spielbetriebs-GmbH sei solide.