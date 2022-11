Ende des Tarifstreits: Ver.di und Sana-Konzern einigen sich

Zwei Warnstreiks später haben sich die Gewerkschaft ver.di und die Sana Kliniken AG geeinigt. Herausgekommen ist laut Mitteilung ein umfangreiches Gesamtpaket für die rund 10.000 Beschäftigten des nicht-ärztlichen Personals. Dieses sieht folgende Punkte vor: Eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 2.500 Euro und 950 Euro für Azubis. Die Tabellenentgelte werden außerdem zum 1. Juni 2023 um sieben Prozent, um mindestens 200 Euro erhöht. Die Vergütung der Auszubildenden steigt zum selben Zeitpunkt um 100 Euro. Langjährige Beschäftigte bekommen zudem eine monatliche Zulage. Auch die Vergütung der Nachtarbeit und Bereitschaftsdienstzeiten steigt deutlich. Der Konzern führt darüber hinaus eine betriebliche Krankenversicherung ein. In diesem Zuge beziehen die Beschäftigten Gesundheitsdienstleistungen im Wert von bis zu 300 Euro pro Jahr. Erst in dieser Woche hatten die Beschäftigten des Sana Klinikums Hof für 48 Stunden gestreikt.

Das könnte Sie auch interessieren

Keine Einigung: Streit zwischen Sana Klinikum und ver.di geht weiter

Am Freitag vor einer Woche hat das Sana Klinikum in Hof den ersten Warnstreik in seiner Geschichte erlebt. 24 Stunden lang hat es dort (…)

Zweiter Warnstreik am Sana Klinikum Hof: Deutliche Lohnerhöhung statt Einmalzahlung

Es ist noch keinen Monat her, da hat es am Sana Klinikum in Hof den ersten Warnstreik in der Geschichte des Krankenhauses gegeben. Vor (…)

Streik in der Sana-Klinik Hof morgen: Auf das müssen sich Patienten einstellen

Die Gewerkschaft Ver.di und die Sana Kliniken AG setzen sich am Donnerstag zu einer weiteren Tarifverhandlung zusammen. Die (…)

Warnstreiks gehen weiter: Sana-Beschäftigte legen 48 Stunden die Arbeit nieder

Während der Corona-Pandemie hat sich das Wort „systemrelevant“ etabliert; gemeint sind Jobs, ohne die Staat und (…)

Warnstreik am Sana Klinikum Hof: Neben Geld fehlt Personal und Zeit

Vielleicht seid ihr am Vormittag auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof auch mitten in eine Streik-Demonstration geraten. Die Gewerkschaft (…)

Nach Hundeschwimmen: 300 Euro gehen an Hofer Tierheim

Nach der Freibadsaison durften sich auch die Hunde aus Hof freuen: Sie konnten auch dieses Jahr mit den Besitzern zum Hundeschwimmen (…)