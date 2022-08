Ende des Investitionspakt Sportstätten: Hans-Peter Friedrich sieht Probleme für Grüne Au in Hof

In der Euroherz-Region engagieren sich viele Menschen in einem Sportverein – entweder ehrenamtlich als Trainer oder selbst als (…)

Gedimmte Straßenlaternen und keine nächtliche Beleuchtung mehr am Rathaus und an der Freiheitshalle – das sind nur einige (…)

Zeugen gesucht: Einbruch in Hofer Corona-Teststation

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in die Corona-Teststation am Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße in Hof eingebrochen. An (…)