Ende des 9-Euro-Tickets: Gewerkschaft EVG kritisiert Deutsche Bahn

Mit dem 9-Euro Ticket quer durch Deutschland. In den letzten drei Monaten konntet ihr für 9 Euro im Monat Bus und Regionalbahn fahren. Bundesweit sind laut Deutscher Bahn rund 38 Millionen Tickets verkauft worden, über die Hälfte davon über den Konzern. Doch es hat auch Bilder von überfüllten Zügen gegeben und Berichte über die schlechten Zustände, wie beispielsweise die Toilettensituation. Das Fazit:

Die Deutsche Bahn bezeichnet das 9 Euro Ticket als großen Erfolg. Die Gewerkschaft EVG sieht das anders. Die Gewerkschaft habe das 9-Euro-Ticket als Maßnahme zum Klimaschutz begrüßt. Die Bahn sei mit einem maroden Schienennetz und zu wenig Personal aber auf so einen Ansturm nicht vorbereitet gewesen. Das kritisiert Michael Eckel, Leiter der EVG Geschäftsstelle Würzburg, die auch für Hochfranken zuständig ist. Die Zustände seien für die Beschäftigten verheerend gewesen, die Krankenstände seien hoch. Die Deutsche Bahn weist die Kritik auf Anfrage zurück. Die DB habe sich intensiv vorbereitet. In den letzten Jahren sei zudem auf Rekordniveau eingestellt worden. Nur vereinzelt sei es zu Teilräumungen oder Einschränkungen bei der Fahrradmitnahme gekommen. Das 9-Euro-Ticket habe zeigt, wie wichtig ein weiterer Ausbau des ÖPNV sei. Das sieht auch die EVG so. Nur so könne es ein gutes potentielles Nachfolgermodell für das 9-Euro-Ticket geben.