Ende der Saison 2022: Luisenburg-Festspiele ziehen Bilanz

Gut vier Monate lang konntet ihr auf der Luisenburg in Wunsiedel Musicals wie SISTER ACT oder Konzerte von Chris de Burgh und der Münchner Freiheit genießen. Nun wird es aber erst mal ruhiger auf der großen Felsenbühne: Heute (01.09.) endet die Festspielsaison 2022. Mehr als 100 Tausend Besucher konnten die Luisenburg-Festspiele in diesem Jahr verzeichnen. Zwar sind das deutlich weniger als in der Zeit vor der Pandemie. Der kaufmännische Leiter André Zaus ist trotzdem zufrieden mit der diesjährigen Festspiel-Saison:

Eine der größten Herausforderungen in diesem Jahr war, immer spielbereit zu bleiben. Denn die Corona-Sommerwelle hat auch auf der Luisenburg dazu geführt, dass immer wieder Mitwirkende an den Produktionen ausgefallen sind.