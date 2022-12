Ende der Pandemie?: Landkreis Wunsiedel rät weiter zur Rücksicht

Gut 90.000 Corona-Impfungen hat das Impfzentrum in Wunsiedel in den vergangenen zwei Jahren verabreicht. Damit hat es einen entscheidenden Beitrag zur Immunisierung in der Bevölkerung geleistet. Erste Experten sprechen nun vom Ende der Pandemie. Die Politik diskutiert seitdem darüber, die Corona-Beschränkungen komplett aufzuheben. Dazu die Einschätzung von Sylvia Lorke aus dem Wunsiedler Landratsamt, die für das Impfzentrum verantwortlich ist:

Dazu gehörten regelmäßiges Händewaschen, das Tragen einer Maske oder sich zu testen, bevor man besonders sensible Menschen trifft, so Lorke.