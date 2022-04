Ende der Osterferien: Testmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel

Für die Schüler dürfte es eine Erleichterung sein, dass sie im Unterricht keine Maske mehr brauchen. Natürlich steigt dadurch aber auch das Infektionsrisiko. Zum Ende der Osterferien bietet der Landkreis Wunsiedel deshalb wieder umfangreiche Testmöglichkeiten an. Am Sonntag können sich die Schüler an unterschiedlichen Teststellen testen lassen.

Eine Übersicht findet ihr hier.

Kinder, die mit dem Bus in die Schule fahren, müssen sich nach den Ferien zudem auf Änderungen einstellen. Die Bayerische Staatsregierung hat nämlich die Förderung für die Verstärkerbusse eingestellt. Deshalb musste auch der Landkreis Wunsiedel seine Fahrpläne anpassen. Eltern sollten sich diese mit ihren Kinder deshalb vor dem Schulstart nochmal genau anschauen.