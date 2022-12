Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Situation in Zügen zwischen Bayern und Sachsen

Schon ab Samstag müsst ihr in Bussen und in der Bahn keine Maske mehr tragen – zumindest in Bayern. Als erstes Bundesland schafft der Freistaat die Maskenpflicht im ÖPNV ab. Hier in der Region könnte das zu Verwirrung führen. Die Länderbahn fährt ja unter anderem von Hof ins Vogtland – dort gilt die Maskenpflicht noch. Für die Bahnmitarbeiter ist das aber keine neue Situation, erklärt Pressesprecherin Katerina Hagen im Euroherz-Interview. Die Länderbahn bedient zum Beispiel auch Linien nach Polen und Tschechien. Dort hat es auch lange keine Maskenpflicht in den Zügen gegeben, während sie in Bayern noch in Kraft war. Die Länderbahn macht in dem Fall einfach Durchsagen, sobald die Züge in ein Gebiet fahren, in dem die Maskenpflicht wieder gilt. So wird’s dann auch auf den Linien zwischen Bayern und Sachsen sein, meint Katerina Hagen. Die Durchsagen werden natürlich noch entsprechend angepasst.