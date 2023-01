Ende der Maskenpflicht im ÖPNV? Sachsens Gesundheitsministerin ist dafür

In Bayern dürfen wir schon länger wieder ohne Maske Bus- und Bahnfahren, zumindest außerhalb des Fernverkehrs. Sachsen möchte jetzt nachziehen. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping gegenüber „Saechsische.de.“ erklärt hat, soll die Maskenpflicht im ÖPNV Mitte Januar fallen. Die endgültige Entscheidung soll am kommenden Dienstag im Kabinett gefällt werden. Die sächsische Staatsregierung sehe sich durch die Aussagen von Virologe Christian Drosten in ihrer Auffassung bestätigt, dass wir uns auf dem Weg zur Endemie befänden, so die Ministerin. Die Maskenpflicht soll daher einer Empfehlung zum Maske tragen weichen.