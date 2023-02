Ende der kostenlosen Corona-Bürgertests: Testzentren in der Region schließen

Seit Anfang Februar müsst ihr keinen Testnachweis mehr vorzeigen, wenn ihr als Besucher in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim geht. Generell sind inzwischen kaum noch PCR- oder Schnelltests notwendig, schreibt das Hofer Landratsamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Deswegen schließen zum Monatsende jetzt auch die Corona-Testzentren in Hof und Münchberg. Das Testzentrum in Bad Steben ist schon seit dem 23. Februar dicht. Auch das lokale Testzentrum in Wunsiedel macht heute zu. Hintergrund ist, dass der Bund die kostenlosen Corona-Bürgertests einstellt. Das Landratsamt Hof geht auch davon aus, dass weitere Teststellen im Landkreis zumachen werden. Das betrifft dann zum Beispiel Testmöglichkeiten in Apotheken oder in Arztpraxen.