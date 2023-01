Ende der Isolationspflicht: Sachsen hebt Corona-Maßnahmen auf

Ab Freitag gibt es in Sachsen keine landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen mehr. Darauf hat sich das sächsische Kabinett in seiner heutigen Sitzung geeinigt. Damit fällt dann auch in unserem vogtländischen Sendegebiet die Isolationspflicht weg. Auch Masken- und Testpflichten sind ab dem 03. Februar aufgehoben. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sei sehr froh, dass sich das Infektionsgeschehen abgeschwächt hätte, heißt es in einer Mitteilung. Das Gesundheitssystem sei durch Corona nicht überlastet und damit könne Sachsen die verbliebenen staatlichen Corona-Maßnahmen auch streichen. Trotzdem empfiehlt das Gesundheitsministerium, dass sich Infizierte freiwillig isolieren, wenn möglich im Home-Office arbeiten und unnötige Kontakte vermeiden.

(Symbolbild)