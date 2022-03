Ende der Corona-Maßnahmen: Ab Sonntag nur Basisschutz in Sachsen und Bayern

Die Inzidenzen sind weiter hoch. Gerade in Oberfranken sind die Werte hoch. In Wunsiedel und Hof liegen sie über 2.000. Trotzdem enden zum Sonntag fast alle Corona-Maßnahmen in Bayern und in Sachsen.

Sachsen und Bayern greifen auf die Basisschutzmaßnahmen zurück. Das heißt bis Ende April gilt weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV und in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen also zum Beispiel Krankenhäuser oder Pflegeheime. Für solche Einrichtungen gilt auch weiterhin eine Testpflicht für Besucher und Beschäftigte. Bis zu den Osterferien wird auch in Schulen weiter getestet.

Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G fallen für fast alle Bereiche aber komplett weg. Beide Bundesländer empfehlen jedoch explizit das Tragen von Masken in Innenräumen, Mindestabstände und die Hygieneregeln. Verbindlich ist das ab Sonntag dann aber nicht mehr.