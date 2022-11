Ende der Corona-Isolationspflicht: Diese Maßnahmen gelten für Positiv-Getestete

Wer Corona hat, der muss in Isolation. So ist das zumindest in den vergangenen zwei Pandemiejahren gewesen. Ab sofort (16.11.) gibt’s da aber eine Änderung in Bayern.

Wer einen positiven Corona-Test hat, muss sich ab heute nicht mehr zwingend isolieren. Ihr müsst aber eine Maske tragen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Außerdem dürft ihr dann nicht mehr als Besucher in Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime und dort arbeiten dürft ihr auch nicht. Das gilt dann für mindestens fünf Tage. Wenn ihr danach mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr habt, fallen die Schutzmaßnahmen weg. Die dringende Empfehlung der Gesundheitsämter ist aber weiterhin: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Das Gesundheitsamt Hof rechnet aber nicht damit, dass durch das Ende der Isolationspflicht größere Herausforderungen für die Ämter entstehen. Im Gegenteil: Das Hofer Gesundheitsamt geht davon aus, dass ihm dadurch noch mehr Arbeit abgenommen wird.