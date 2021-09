Ende der Badesaison: Viele Schwimmbäder haben noch geöffnet

Nach dem verregneten August, können sich viele in der Euroherz-Region wieder über wärmere Temperaturen freuen. Und die sogar ausnutzen: Denn viele Freibäder in der Region haben noch bis zum Ende der Sommerferien geöffnet. Zum Beispiel in Wunsiedel, Arzberg, und Oelsnitz. Dort haben die Stadtwerke den Betrieb kurzfristig verlängert. Auch in Münchberg könnt ihr noch schwimmen. Bäderleiter Stefan Kammerer:

Mit den Besucherzahlen hatten auch die anderen Bäder zu kämpfen. In Schönwald habe es laut Bürgermeister Klaus Jaschke sogar weniger Besucher gegeben als im Vorjahr. Dort ist die Badesaison schon Ende August zu Ende gegangen.