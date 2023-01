Emissionen verringern: Möglicherweise bald unterirdische CO2-Speicherung in Deutschland

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Das heißt Deutschland muss die CO2-Emissionen weiter drastisch reduzieren. Eine Maßnahme soll nun die unterirdische Speicherung von CO2 sein. Den Plan hat laut Medienberichten Bundeswirtschaftsminister Habeck. Bei der „Carbon Capture & Storage“-Technologie wird CO2 vor allem in der Industrie abgeschieden und dauerhaft in Gesteinsschichten gespeichert.

Als Vorbild dient offenbar Norwegen. CO2 aus Deutschland soll wohl auch dorthin exportiert und dort gelagert werden. Perspektivisch soll es solche Lagerstellen auch in Deutschland geben, zum Beispiel unter der Nordsee. Die Technologie ist umstritten. Die CO2-Speicherung soll demnach eine Übergangslösung für unvermeidbare Emissionen sein, die aktuell nicht vermieden werden können, zum Beispiel aus der Zementindustrie. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich pocht auf die Einführung dieser Technologie. Die geplante Zulassung dürfe kein leeres Versprechen sein, erklärt er in einer Mitteilung.