Emeritierter Papst gestorben: Bamberger Weihbischof würdigt Benedikt XVI.

Die katholischen Bischöfe in Deutschland trauern um den früheren Papst Benedikt den Sechzehnten. In den vergangenen Tagen hatte sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert, heute ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Viele erinnern sich noch gut an ihn:

In einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht, würdigte der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl – Benedikt – als Papst,

der hochkomplexe Gedankengänge einfach und verständlich ausdrücken konnte. Sein Thema sei stets die Verbindung von Glaube und Vernunft gewesen, so Gössl.