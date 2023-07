Elton John: «Ich hatte die wundervollste Karriere»

Superstar Elton John hat beim letzten Konzert seiner Abschiedstournee angedeutet, womöglich eines Tages nochmal auftreten zu wollen. «Ich hatte die wundervollste Karriere», sagte der 76-Jährige am Samstagabend in Stockholm, wo er seine über 300 Konzerte währende Abschiedstour «Farewell Yellow Brick Road» beendete.

Der britische Popstar bedankte sich mehrmals bei seinen Fans für die Unterstützung. «Ihr seid in meinem Kopf und meinem Herzen und meiner Seele und ich danke euch so sehr.» Er bestätigte, nie wieder auf Tour gehen zu werden, deutete aber an, dass er eine «einmalige Sache» in ferner Zukunft nicht ausschließe. Was genau in musikalischer Zukunft kommt, ließ er jedoch offen.