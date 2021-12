Elterngeld: Anträge in Bayern jetzt online möglich

Kinder sind für die Eltern das schönste Geschenk. Doch auf frischgebackene Eltern wartet auch viel Bürokratie. Da wäre zum Beispiel das Elterngeld. Damit sollen Eltern finanziell unterstützt werden, die ihre Arbeit ruhen lassen, um sich auf die Fürsorge und Erziehung des Kindes zu konzentrieren. Das Bayerische Familienministerium teilt mit: Elterngeld-Anträge sind jetzt online per digitaler Unterschrift möglich. Möglich sei das durch die BayernID auf Basis des elektronischen Personalausweises. Mit dieser können sich die Antragsteller zum Beispiel über ihren Computer oder ihr Handy ausweisen und den Onlineantrag stellen. Lediglich die Geburtsurkunde müsse noch im Original nachgereicht werden. In Bayern habe die zuständige Landesbehörde im letzten Jahr mit rund 1,3 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert an Elterngeld ausgezahlt.

Mehr Infos zum digitalen Elterngeldantrag findet ihr hier.