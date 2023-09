Elternführerschein: Neue Kursreihe startet

Werdende Eltern haben vor der Geburt viele Fragen. Für werdende Mütter und Väter im Landkreis Hof gibt es daher den Kurs „Elternführerschein“. Der startet heute in eine neue Runde. Beim ersten Modul steht Gynäkologin Dr. Ilona Lipp ab 19 Uhr für Fragen zur Verfügung. Die Module des Kurses sind frei wählbar, sodass die werdenden Eltern jederzeit einsteigen können. Insgesamt gibt es sechs Module. Der Kurs findet ein Mal im Monat, am Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr im Familienzentrum Mütterclub in der Layritzstraße in Hof statt.