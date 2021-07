Elternführerschein: Landkreis Hof bietet Online-Kurs für werdende Eltern an

Wenn ein Baby auf dem Weg ist, macht das vielen Eltern erst einmal Angst. Sie stellen sich Fragen wie: Was ist das Beste für mein Kind? Und was mache ich, wenn mein Baby schreit oder es nicht einschlafen kann? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der Kurs „Elternführerschein – Guter Start ins Elternsein“ des Landkreises Hof. Anmelden könnt ihr euch heute (1.7.) noch bis 13 Uhr. Der Kurs findet dann um 19 Uhr online statt. Den Zugangslink bekommt ihr nach der Anmeldung per Mail.

