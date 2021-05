Elternführerschein: Landkreis Hof bietet Online-Kurs für werdende Eltern an

Eine Schwangerschaft wirft bei vielen Eltern Fragen auf. Zum Beispiel: Was mache ich, wenn mein Baby schreit? Wie füttere oder bade ich es? Oder wie setzte ich meinem Kind Grenzen? Der Landkreis Hof will den werdenden Eltern Sicherheit geben und veranstaltet deshalb den Kurs „Elternführerschein – Guter Start ins Elternsein“. Wegen Corona findet der Kurs heute zum ersten Mal online statt. Die Eltern können sich noch bis 13 Uhr per Telefon oder per Mail anmelden. Der Kurs selbst startet um 19 Uhr.

Anmelden könnt ihr euch hier: petra.quilitz@landkreis-hof.de oder per Telefon unter 09281/72119.