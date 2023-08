Elternführerschein: Kursreihe endet mit letztem Modul

Der Landkreis Hof bietet regelmäßig Kurse für werdende Eltern an. Dieser Elternführerschein besteht aus unterschiedlichen Modulen. Heute endet die aktuelle Kursreihe mit Modul 6. Dabei geht es ab 19 Uhr im Familienzentrum Mütterclub in Hof um Rechtliches und die finanzielle Unterstützung für Familien. Da können Interessierte zum Beispiel erfahren, wo sie finanzielle Hilfen beantragen können und wie das mit dem Sorgerecht geregelt ist. Eltern können jederzeit in den Kurs einsteigen. Ab dem 14. September geht es dann wieder mit Modul 1 los.

Nicole Vogel

Sozialpädagogin, Schwangerenberatung am Gesundheitsamt

Telefon 09281/72119

nicole.vogel@landkreis-hof.de