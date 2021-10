Elternbeiträge in Plauen: Kitaplätze werden teurer

Einen Kita-Platz für das eigene Kind zu finden ist schon schwierig genug. Hat das dann geklappt, stehen einige Eltern schon vor der nächsten Herausforderung: Die Finanzierung. In Plauen ist sie in den vergangenen Jahren glücklicherweise stabil geblieben, da sie sich nur noch an den gesetzlichen Untergrenzen orientiert. Die Beiträge für Kindergärten und Horte liegen weiter in diesem Rahmen, sodass sie sich auch im kommenden Jahr nicht ändern.

Der Beitrag für einen Krippenplatz liegt allerdings momentan unter der festgelegten Mindestgrenze. Deshalb steigt er ab 2022 um 2 Euro 80. Eine genaue Übersicht über die Beiträge findet ihr >>hier<<!