Eltern wünschen sich Hilfe für Heim-Betreuung von Experten

Bamberg (dpa/lby) – Die Eltern von Kita-Kindern wünschen sich in der Corona-Krise häufig Hinweise von den Erziehern zur Förderung der Kleinen. Dies ist ein Ergebnis einer großen Studie der Universität in Bamberg. Wie die Hochschule am Dienstag berichtete, hätten bei einer Befragung etwa die Hälfte der Eltern gesagt, dass sie von den Kinderbetreuungseinrichtungen gerne Hinweise zur Förderung des Kindes, etwa Beschäftigungsideen, hätten.

«Wünschenswert wäre hier zum Beispiel die Organisation eines (digitalen) Austauschs mit anderen Kindern und Familien, Anregungen zur Förderung der sprachlichen Entwicklung, Reime, Lieder oder auch Bastelanleitungen», erklärte Professorin Yvonne Anders. Der Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik der oberfränkischen Universität will herausfinden, was die Schließung der Kitas für die Familien und die Kita-Mitarbeiter bedeutet. Bislang haben rund 3200 Eltern sowie mehr als 3000 Kita-Mitarbeiter an der Befragung teilgenommen.